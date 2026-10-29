स्पेन में हाई-स्पीड ट्रेन हादसे के बाद भी हड़ताल पर अड़े चालक, अब रेलवे सुरक्षा में बड़े बदलाव की मांग

हादसे के बाद भी स्पेन के ट्रेन चालक अपनी पहले से तय हड़ताल पर कायम हैं। वे अब रेलवे सुरक्षा में सुधार और इस क्षेत्र में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं। ट्रेन चालकों के संगठन SEMAF ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले हादसे की वजह को लेकर अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा।