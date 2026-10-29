Flavio Bolsonaro US escape: चार गाड़ियां, गुप्त विमान और ट्रंप की मंजूरी: ब्राजील से अमेरिका तक कैसे पहुंचे बोल्सोनारो?

Bolsonaro Reaches Miami: ब्राजील की सत्ता की लड़ाई में हार के बाद फ्लेवियो बोल्सोनारो का अमेरिका पहुंचना अब महज एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, कानूनी संकट और पर्दे के पीछे चल रही रणनीति का दिलचस्प मामला बन गया है। आरोपों की जांच और यात्रा पर अदालती पाबंदियों के बीच उनका परिवार जिस तरह गुप्त रास्तों से मियामी पहुंचा, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे अभियान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के करीबियों और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों की भूमिका चर्चा में है।