होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराकर तीन जहाजों में हुआ धमाका और लगी आग

आईआरजीसी ने जहाजों में आग लगने के बाद पर्यावरण पर पड़े असर का जिक्र करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में अवैध रास्ते प्रदूषित हो गए हैं और इन रास्तों से गुजरने के लिए जहाजों के मालिक और चालक दल जिम्मेदार हैं। आईआरजीसी ने शिपिंग ऑपरेटरों को चेतावनी दी कि वो साइबर स्पेस में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के भ्रामक बयानों पर ध्यान न दें और साथ ही यह भी कहा कि किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई से सख्ती से निपटा जाएगा।