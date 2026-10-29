Explainer: इजरायल में हंग पार्लियामेंट, क्या ‘बाजीगर’ बनेंगे नेतन्याहू!

अगर विपरीत सोच वाले दल साथ आकर सरकार बनाते हैं, तो नेतन्याहू के लिए सत्ता में वापसी का विकल्प हमेशा खुला रहेगा। इजरायल का राजनीतिक इतिहास इसकी गवाही देता है। 2021 में, एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद, बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। उस समय नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ ला खड़ा किया था, जिसमें एक अरब पार्टी भी शामिल थी। नई सरकार अस्तित्व में आई और नेतन्याहू विपक्ष में चले गए। हालांकि, वह गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। आपसी मतभेदों के कारण उसमें फूट पड़ी और नवंबर 2022 में फिर से चुनाव हुए। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस बार 120 में से 64 सीटें जीतीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इतिहास खुद को दोहराएगा ही। लेकिन नेतन्याहू यह साबित कर चुके हैं कि संसदीय बहुमत या प्रधानमंत्री का पद खो देने का मतलब यह नहीं है कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है, वह वापसी करना जानते हैं।