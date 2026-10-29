आईआरजीसी की चेतावनी – ‘कभी नहीं खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट अगर नहीं मानी ईरान की शर्तें’

होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर कंट्रोल के मामले में ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव बरकरार है। इस रणनीतिक जलमार्ग पर हमेशा से ईरान का कंट्रोल रहा है और ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की बयानबाजी से कोई असर नहीं होगा और होर्मुज स्ट्रेट पर हमेशा ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। वहीँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कई मौकों पर कह चुके हैं कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल है और अमेरिकी नेवी की इजाज़त से ही कोई भी जहाज इस जलमार्ग से गुज़र सकता है। अमेरिकी नेवी ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल होने का दावा किया है, जिसका ईरान ने खंडन किया है। इसी बीच आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के बारे में एक बार फिर अपना पक्ष साफ कर दिया है।