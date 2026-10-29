‘न बिबी के साथ, न तिबी के साथ!’ लिबरमैन का बड़ा ऐलान, इजराइल में गठबंधन की राजनीति पर बढ़ा सस्पेंस

हालांकि, नेतन्याहू इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी दल केवल उन्हें सत्ता से बाहर रखने के लिए एक साथ आ सकते हैं। वे अपने विरोधियों को एक 'वामपंथी गुट' (left-leaning bloc) के रूप में पेश कर रहे हैं, जिसे सरकार बनाने के लिए अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ सकता है—एक ऐसी स्थिति जिसे मतदाता बिल्कुल नहीं चाहते। "इज़रायल के दुश्मन सिर्फ यही चाहते हैं कि हम हार जाएं - क्योंकि ऐसा होने पर यहांं आइजेनकोट और लिबरमैन की एक खतरनाक वामपंथी सरकार बन जाएगी, जिसमें यायर गोलान और अरब पार्टियां भी शामिल होंगी। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि आप बाहर निकलें और सिर्फ 'लिकुड' को वोट दें," नेतन्याहू ने सोमवार देर रात एक संदेश में कहा।