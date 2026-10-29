‘न बिबी के साथ, न तिबी के साथ!’ लिबरमैन का बड़ा ऐलान, इजराइल में गठबंधन की राजनीति पर बढ़ा सस्पेंस

किंगमेकर लिबरमैन की दो टूक, गठबंधन पर लगाया ताला, Photo- ANI
Israel Government Formation: 'यिसराएल बेइतेनु' (Yisrael Beytenu) के नेता एविग्डोर लिबरमैन ने कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया है कि वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या 'जॉइंट लिस्ट' (Joint List) के अहमद तिबी के साथ मिलकर कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे।
'टाइम्स ऑफ इजराइल' के अनुसार, लिबरमैन ने कहा, "चुनाव से पहले हमने जो कहा था, वह चुनाव के बाद और भी सच साबित हो रहा है। हम न तो 'बिबी' (नेतन्याहू का उपनाम) के साथ बैठेंगे और न ही तिबी के साथ।" उन्होंने आगे कहा, "अभी बहुत कुछ हो रहा है और कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हम हालात के शांत होने का इंतजार करेंगे और फिर आगे के कदमों पर विचार करेंगे।"
'टाइम्स ऑफ इजराइल' की रिपोर्ट के मुताबिक, लिबरमैन ने हमेशा अपना यह वादा दोहराया है कि वह नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में कभी शामिल नहीं होंगे और न ही ऐसी किसी सरकार का समर्थन करेंगे जो अरब राजनीतिक गुटों पर निर्भर हो।
मतदान की पूर्व संध्या पर अपने पोते के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए, लिबरमैन ने कहा, "अगर हम सभी वोट देने जाते हैं, तो मेरा प्यारा पोता एक ऐसे देश में जागेगा, जहां सभी के लिए सेना या नागरिक सेवा में काम करना अनिवार्य हो, जहां हर कोई जिम्मेदारी उठाए और कानून के सामने सब बराबर हों! एक ऐसा देश जो नागरिक विवाह (civil marriages) की अनुमति दे, जहां सभी बच्चे मुख्य पाठ्यक्रम (core curricula) की पढ़ाई करें- एक ऐसा देश जो 'जीने दो और जीने दो' के सिद्धांत पर चले, न कि जबरदस्ती थोपने वाले नियमों पर! मेरा प्यारा पोता एक समृद्ध, जायोनी, समझदार और मजबूत इजराइल में बड़ा होगा। यह मेरा वादा है।"
हालांकि, नेतन्याहू इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी दल केवल उन्हें सत्ता से बाहर रखने के लिए एक साथ आ सकते हैं। वे अपने विरोधियों को एक 'वामपंथी गुट' (left-leaning bloc) के रूप में पेश कर रहे हैं, जिसे सरकार बनाने के लिए अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ सकता है—एक ऐसी स्थिति जिसे मतदाता बिल्कुल नहीं चाहते। "इज़रायल के दुश्मन सिर्फ यही चाहते हैं कि हम हार जाएं - क्योंकि ऐसा होने पर यहांं आइजेनकोट और लिबरमैन की एक खतरनाक वामपंथी सरकार बन जाएगी, जिसमें यायर गोलान और अरब पार्टियां भी शामिल होंगी। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि आप बाहर निकलें और सिर्फ 'लिकुड' को वोट दें," नेतन्याहू ने सोमवार देर रात एक संदेश में कहा।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब 'शिन बेट' (इज़रायल की सुरक्षा एजेंसी) हाल ही में संपन्न हुए नेसेट (इजरायली संसद) चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच कर रही है। इजरायल चुनाव समिति द्वारा इन आरोपों की जांच के आदेश दिए जाने के बाद यरुशलम में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है।
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