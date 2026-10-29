29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘न बिबी के साथ, न तिबी के साथ!’ लिबरमैन का बड़ा ऐलान, इजराइल में गठबंधन की राजनीति पर बढ़ा सस्पेंस

Israel election: यिसराएल बेइतेनु नेता एविग्डोर लिबरमैन ने साफ किया कि वे न नेतन्याहू के लिकुड और न अहमद तिबी की जॉइंट लिस्ट के साथ गठबंधन करेंगे। जानें पूरी खबर।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Updated: 29 Oct 2026, 5:01 PM IST

Israel coalition government

किंगमेकर लिबरमैन की दो टूक, गठबंधन पर लगाया ताला, Photo- ANI

Israel Government Formation: 'यिसराएल बेइतेनु' (Yisrael Beytenu) के नेता एविग्डोर लिबरमैन ने कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया है कि वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या 'जॉइंट लिस्ट' (Joint List) के अहमद तिबी के साथ मिलकर कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे।

'टाइम्स ऑफ इजराइल' के अनुसार, लिबरमैन ने कहा, "चुनाव से पहले हमने जो कहा था, वह चुनाव के बाद और भी सच साबित हो रहा है। हम न तो 'बिबी' (नेतन्याहू का उपनाम) के साथ बैठेंगे और न ही तिबी के साथ।" उन्होंने आगे कहा, "अभी बहुत कुछ हो रहा है और कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हम हालात के शांत होने का इंतजार करेंगे और फिर आगे के कदमों पर विचार करेंगे।"

'टाइम्स ऑफ इजराइल' की रिपोर्ट के मुताबिक, लिबरमैन ने हमेशा अपना यह वादा दोहराया है कि वह नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में कभी शामिल नहीं होंगे और न ही ऐसी किसी सरकार का समर्थन करेंगे जो अरब राजनीतिक गुटों पर निर्भर हो।

Explainer: इजरायल में हंग पार्लियामेंट, क्या ‘बाजीगर’ बनेंगे नेतन्याहू!

ये भी पढ़ें
Israel Election Results

लिबरमैन ​ने किया वादा

मतदान की पूर्व संध्या पर अपने पोते के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए, लिबरमैन ने कहा, "अगर हम सभी वोट देने जाते हैं, तो मेरा प्यारा पोता एक ऐसे देश में जागेगा, जहां सभी के लिए सेना या नागरिक सेवा में काम करना अनिवार्य हो, जहां हर कोई जिम्मेदारी उठाए और कानून के सामने सब बराबर हों! एक ऐसा देश जो नागरिक विवाह (civil marriages) की अनुमति दे, जहां सभी बच्चे मुख्य पाठ्यक्रम (core curricula) की पढ़ाई करें- एक ऐसा देश जो 'जीने दो और जीने दो' के सिद्धांत पर चले, न कि जबरदस्ती थोपने वाले नियमों पर! मेरा प्यारा पोता एक समृद्ध, जायोनी, समझदार और मजबूत इजराइल में बड़ा होगा। यह मेरा वादा है।"

नेतन्याहू ने ये दिया संदेश

हालांकि, नेतन्याहू इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी दल केवल उन्हें सत्ता से बाहर रखने के लिए एक साथ आ सकते हैं। वे अपने विरोधियों को एक 'वामपंथी गुट' (left-leaning bloc) के रूप में पेश कर रहे हैं, जिसे सरकार बनाने के लिए अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ सकता है—एक ऐसी स्थिति जिसे मतदाता बिल्कुल नहीं चाहते। "इज़रायल के दुश्मन सिर्फ यही चाहते हैं कि हम हार जाएं - क्योंकि ऐसा होने पर यहांं आइजेनकोट और लिबरमैन की एक खतरनाक वामपंथी सरकार बन जाएगी, जिसमें यायर गोलान और अरब पार्टियां भी शामिल होंगी। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि आप बाहर निकलें और सिर्फ 'लिकुड' को वोट दें," नेतन्याहू ने सोमवार देर रात एक संदेश में कहा।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब 'शिन बेट' (इज़रायल की सुरक्षा एजेंसी) हाल ही में संपन्न हुए नेसेट (इजरायली संसद) चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच कर रही है। इजरायल चुनाव समिति द्वारा इन आरोपों की जांच के आदेश दिए जाने के बाद यरुशलम में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है।

इजराइल में चुनावी फंडिंग पर बवाल: नेतन्याहू बोले- ‘राआमगेट भूकंप’, अरब पार्टियों से गठबंधन न करने की अपील

ये भी पढ़ें
Benjamin Netanyahu news

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Oct 2026, 5:01 PM IST

Published on:

Hindi News / World / ‘न बिबी के साथ, न तिबी के साथ!’ लिबरमैन का बड़ा ऐलान, इजराइल में गठबंधन की राजनीति पर बढ़ा सस्पेंस

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इजराइल में चुनाव नतीजों पर विदेशी हस्तक्षेप का दांव? आइसेनकोट की नेतन्याहू को दो टूक चेतावनी

Israel politics
विदेश

आईआरजीसी की चेतावनी – ‘कभी नहीं खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट अगर नहीं मानी ईरान की शर्तें’

Strait of Hormuz
विदेश

यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर रूस का ड्रोन अटैक, 13 लोगों की मौत

Russian drone attack on Ukrainian railway station
विदेश

चीन में जिन 33 अधिकारियों का चलता था सिक्का, अब उन्हें शी जिनपिंग ने निकाला, पूर्व सैन्य प्रमुख समेत कई अफसरों पर एक्शन

China Army
विदेश

होर्मुज स्ट्रेट के पास आईआरजीसी ने पकड़ा अमेरिकी जासूसी ड्रोन

IRGC destroys US spy drone
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.