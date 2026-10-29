IRGC ने CENTCOM से मांगा सबूत – ‘साबित करो कि होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री बारूदी सुरंगें पूरी तरह से हटा दी गई हैं’

होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के मामले में ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) आमने-सामने हैं। इस रणनीतिक जलमार्ग पर जहाँ लंबे समय से ईरान का कंट्रोल रहा है, तो वहीँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल है और अमेरिकी नेवी की इजाज़त से ही कोई भी जहाज इस जलमार्ग से गुज़र सकता है। इसी बीच अब आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी सेना के एक बड़े दावे पर सवाल उठा दिया है।