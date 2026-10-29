कतर का पलटवार: “इजराइली नेता अपनी नाकामी छिपाने के लिए हमें बना रहे बलि का बकरा”

अल-अंसारी ने खंडन करते हुए कहा कि, कतर ने इजराइल के चुनावों में कोई दखल दिया है या चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए किसी गतिविधि को फंड किया है।" उन्होंने आगे कहा, "हम कुछ इज़राइली राजनेताओं और मीडिया में उनके संपर्कों द्वारा लगाए गए उन आरोपों को खारिज करते हैं, जिन्होंने इस हफ्ते हुए चुनावों के बाद कतर को इज़राइल के राजनीतिक विवादों में घसीटने के लिए एक और दुष्प्रचार अभियान (disinformation campaign) शुरू किया है।"