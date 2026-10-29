ईरान पर नए हमले के लिए ट्रंप सबसे ज्यादा बेताब, शांति वार्ता फेल हुई तो 3 नवंबर के बाद बढ़ेगा खतरा

रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अस्थायी शांति समझौता करने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि, अगर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो अमेरिका जल्द ही सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा प्रशासन के कई अधिकारी दोबारा युद्ध शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। ट्रंप भी हमले को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं हैं, लेकिन वे अपने सहयोगियों के मुकाबले इसके लिए ज्यादा तैयार हैं।