होर्मुज में क्या अब भी बिछी हैं बारूदी सुरंगें? ईरान ने अमेरिका से मांगा सबूत, तीन टैंकरों के टकराने का बड़ा दावा

US Iran War: होर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंगें हटाने के अमेरिकी सेना के दावे पर ईरान ने सवाल उठाए हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि अमेरिका केवल बयान देने के बजाय इस बात का सबूत दे कि समुद्री रास्ते से सभी बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। इसके साथ ही ईरान की नौसेना का दावा है कि इस रास्ते से गुजरने के दौरान तीन ऊर्जा टैंकर बारूदी सुरंगों से टकराकर आग की चपेट में आ गए।