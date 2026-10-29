करवाचौथ पर विदिशा में उजड़े दो महिलाओं के सुहाग, चांद निकलने से पहले छाया मातम

ग्राम बगरोदा से तीन लोग कल्याण अहिरवार, खिल्ली अहिरवार और ओम दयाल मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिरोंज की ओर आ रहे थे। इसी दौरान बायपास के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बगरोदा निवासी कल्याण उर्फ कल्लू अहिरवार उम्र 50 वर्ष और अहमदाबाद खिल्ली निवासी बृजेश अहिरवार उम्र 36 वर्ष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, अहमदाबाद खिल्ली निवासी ओम दयाल घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डायल-112 की मदद से घायल को शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया।