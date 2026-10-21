जूस के नाम पर आप पी रहे बीमारी का घूंट ! विदिशा में पत्रिका पड़ताल में सामने आई गंदगी, ध्यान रखें 3 बातें

Vidisha news: अगर आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए रोज जूस पीते है तो ये खबर आपके काम की है। बाजार में बिक रहे जूस में सेहत कितनी और केमिकल कितना, इसकी पड़ताल पत्रिका ने की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। शहर के सिविल लाइन, बस स्टैंड, सांची रोड़, माधवगंज, मेन मार्केट, मेडिकल कॉलेज, रामलीला चौराहा, रामद्वारा, दुर्गानगर रोड के आसपास लगे जूस सेंटर, ठेलों और दुकानों पर साफ सफाई नदारद है। दुकानदार बिना ग्लव्स और बिना कैप के ही जूस बना रहे हैं। दुकानों पर बेधड़क सड़े फल रखे हुए है। जिनका जूस बनाकर ग्राहकों बेचा जा रहा है। ऐसे में बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ऐसे में जूस वहीं पिएं जहां फल आपके सामने काटा या निचोड़ा जा रहा हो।