अंतिम संस्कार में आए लोगों की बाइकों पर चोरों की नजर, विदिशा में संदिग्धों ने तोड़ा कैमरा

समिति सचिव मनोज पांडे ने बताया कि मुक्तिधाम परिसर में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। मंदिरों से दो तांबे के नाग और आठ फीट से अधिक ऊंचा स्टील का त्रिशूल चोरी हो चुका है। उनकी बाइक की टंकी से पेट्रोल निकालने और अंतिम संस्कार मार्ग के पास नई बाइक चोरी होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। समिति सचिव ने पुलिस प्रशासन से मुक्तिधाम और आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि यहां अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उनके वाहन परिसर में खड़े रहते हैं। ऐसे में लगातार सामने आ रही संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है।