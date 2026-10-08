अवैध कॉलोनी में प्लॉट है तो नहीं मिलेगा ‘PM आवास योजना’ का लाभ, विदिशा में नाम निरस्त

आदेश के अनुसार ऐसे आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, जिनका प्लॉट यानी जमीन अवैध कॉलोनी में है। पूर्व में चयनित आवेदकों का नाम भी निरस्त किया जा रहा है। अब तक चिह्नित आवेदकों का नाम निरस्त करने के बाद नगरीय निकायों में इसको लेकर दोबारा सर्वे कराने की योजना बनाई गई है। फिलहाल इसको लेकर उन हितग्राहियों में आक्रोश पनप रहा है, जिनका आवेदन स्वीकृत होने के बाद निरस्त किया जा रहा है। नगरपालिका विदिशा की आवास प्रभारी अलका डोंगरे का कहना है कि शासन व प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत ही पात्रता परीक्षण कर आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं।