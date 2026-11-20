तारिक ने पुलिस से घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कराने की मांग की है। उसका कहना है कि पीड़िता और उसका परिवार करीब एक महीने पहले ही मोहल्ले में रहने आया है और उसके पिता पीड़िता को जानते तक नहीं हैं। आवेदन में यह आरोप भी लगाया गया है कि घटना के दिन थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी और बाद में स्थानीय लोगों ने दबाव बनाकर मामला दर्ज कराया गया। आवेदन में आरोपी के आरा मशीन संचालन और लकड़ी के कारोबार से संबंधित वैधानिक अनुमतियां होने का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही मशीन का स्थानांतरण कराने के लिए शासन के पास आवेदन लंबित होने की बात कही गई है। आवेदक ने एसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर प्रकरण में एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट लगाने की मांग की है।