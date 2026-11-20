अपनी शिकायत में फरियादी तेजूराम बैरागी ने ये भी बताया कि वो रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 3 हजार रुपये पटवारी जितेश मराठा को पहले ही दे चुका है। लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार 20 नवंबर को रिश्वतखोर पटवारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लोकायुक्त टीम ने फरियादी तेजूराम बैरागी को रिश्वत की दूसरी किस्त के तौर पर 2 हजार रुपये देने के लिए पटवारी के पास भेजा। पटवारी ने फरियादी से रिश्वत की रकम लेकर अपनी बाइक के बैग में रखी ही थी कि तभी सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे पकड़ लिया। ट्रैप कार्रवाई में डीएसपी दिनेशचंद पटेल, निरीक्षक हीना डावर, प्रधान आरक्षक हितेश ललावत, प्रधान आरक्षक कन्हैयालाल धनगर, आरक्षक शिवकुमार शर्मा और आरक्षक मोहम्मद इसरार शामिल रहे।