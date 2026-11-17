Neemuch News :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच जिले के मनासा पहुंच रहे हैं, जहां प्रशासन और भाजपा संगठन द्वारा उनके स्वागत की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान नीमच, मनासा और जावद, तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। वहीं, इस दौरे के अगले दिन यानी बुधवार को गांधीसागर में चंबल की लहरों के बीच प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित होगी, जिसमें क्षेत्र और प्रदेश के विकास से जुड़े कई बड़े नीतिगत फैसलों पर मंथन किया जाएगा।