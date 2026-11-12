हर महीने 3 हजार की रिश्वत मांग रहे थे होमगार्ड कमांडेंट, उज्जैन लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा

लोकायुक्त पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, होमगार्ड सैनिक महेश थोरेचा ने बीते 10 नवंबर 2026 को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक विनोद दीक्षित से इसकी शिकायत कर मामला दर्ज कराया था। शिकायत के जरिए कहा गया था कि, होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट युवराज सिंह चौहान, कार्यालय में पदस्थ सैनिक बलवंत सिंह के माध्यम से उससे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आरोप था कि, नयागांव स्थित आरटीओ बेरियर पर उसकी तैनाती की गई थी। इस तैनाती के एवज में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट द्वारा हर महीने 3 हजार रुपए देने का दबाव बनाया जा रहा था। रिश्वत की मांग से परेशान आकर सैनिक ने लोकायुक्त पुलिस से इसकी शिकायत की थी।