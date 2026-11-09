दिवाली की रात गैंगवार में भाजपा नेता के बेटे की मौत, होश में थाने पहुंचा, अस्पताल में थमी सांसें

इस घटना के बाद हाईवे पर देर रात तक चलने वाले होटल, ढाबों और कैफे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि, भाटखेड़ा फंटे से लेकर नयागांव टोल तक फोरलेन पर कई होटल, ढाबे और कैफे देर रात तक खुले रहते हैं। आरोप है कि, इनमें से कुछ स्थानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी रहता है। कैंट और नीमच सिटी थाना क्षेत्रों की सीमा के आसपास संचालित इन प्रतिष्ठानों पर पुलिस की निगरानी और रात्रि गश्त को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि, ऐसे स्थानों पर नियमित जांच और सख्ती जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।