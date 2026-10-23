गैस सिलेंडर के साथ मिठाई-नमकीन-चाय बेचेगी गैस एजेंसी, नीमच में ऑयल कंपनियों का नया फरमान, दिल्ली में प्रदर्शन

वितरकों का कहना है कि जब उपभोक्ता को अपनी पसंद से प्रमाणित उत्पाद खरीदने की स्वतंत्रता है, तो एजेंसी संचालकों पर अतिरिक्त खरीद का दबाव क्यों बनाया जाए। अब मिठाई नमकीन, चाय जैसे पैक्ड उत्पादों की खरीद का मामला भी इस नाराजगी को बढ़ा रहा है। संचालकों के अनुसार, यदि उत्पादों की बिक्री अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई, तो उनकी पूंजी स्टॉक में फंस सकती है। इससे छोटे वितरकों पर आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका है। चौकाने वाली बात यह है कि जिले के 3 गैस एजेंसी संचालकों ने ऑयल कम्पनी के दबाव के चलते 30 हजार रुपए के पैक्ड उत्पाद (मिठाई नमकीन) ऑर्डर दे दिए हैं। प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इन उत्पाद को एजेंसी पर फिलहाल बेचेंगे तो नहीं, दिवाली पर उपहार के रूप कर्मचारियों व अन्य को वितरित अवश्य करेंगे।