Neemuch Mandi Bhav: मूंगफली का मॉडल भाव 6400, लहसुन 14500, देखें ताजा रेट

-गेहूं की आवक 3177 बोरी रही। भाव 2511 से 3200 रुपये और मॉडल भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

-मक्का की आवक 12216 बोरी रही। भाव 1500 से 2751 रुपये और मॉडल भाव 2100 रुपये रहा।

-जौ की आवक 192 बोरी रही। भाव 2850 से 3350 रुपये और मॉडल भाव 3100 रुपये रहा।

-उड़द की आवक 2034 बोरी रही। भाव 5000 से 9500 रुपये और मॉडल भाव 7800 रुपये रहा।

-चना की आवक 812 बोरी रही। भाव 4200 से 7301 रुपये और मॉडल भाव 6250 रुपये रहा।

-मसूर की आवक 36 बोरी रही। भाव 5050 से 7300 रुपये और मॉडल भाव 6400 रुपये रहा।

-चना डॉलर की आवक 102 बोरी रही। भाव 4800 से 9800 रुपये और मॉडल भाव 7800 रुपये रहा।

-सोयाबीन की आवक 3944 बोरी रही। भाव 4000 से 6702 रुपये और मॉडल भाव 6400 रुपये रहा।

-रायड़ा की आवक 71 बोरी रही। भाव 7000 से 8002 रुपये और मॉडल भाव 7600 रुपये रहा।

-मूंगफली की आवक 17924 बोरी रही। भाव 4200 से 8100 रुपये और मॉडल भाव 6400 रुपये रहा।

-अलसी की आवक 24 बोरी रही। भाव 9501 से 10640 रुपये और मॉडल भाव 10400 रुपये रहा।

-तिल्ली की आवक 68 बोरी रही। भाव 9201 से 15801 रुपये और मॉडल भाव 12100 रुपये रहा।

-पोस्ता की आवक 480 बोरी रही। भाव 90000 से 173000 रुपये और मॉडल भाव 132000 रुपये रहा।

-मेथी की आवक 641 बोरी रही। भाव 6000 से 7700 रुपये और मॉडल भाव 6850 रुपये रहा।

-धनिया की आवक 76 बोरी रही। भाव 10100 से 17000 रुपये और मॉडल भाव 16000 रुपये रहा।

-अजवाइन की आवक 352 बोरी रही। भाव 10800 से 18800 रुपये और मॉडल भाव 16000 रुपये रहा।

-इसबगोल की आवक 281 बोरी रही। भाव 7900 से 15000 रुपये और मॉडल भाव 12400 रुपये रहा।

-कलौंजी की आवक 170 बोरी रही। भाव 11000 से 26117 रुपये और मॉडल भाव 23400 रुपये रहा।

-लहसुन की आवक 9745 बोरी रही। भाव 5000 से 25501 रुपये और मॉडल भाव 14500 रुपये रहा।

-प्याज की आवक 1065 बोरी रही। भाव 572 से 4040 रुपये और मॉडल भाव 2201 रुपये रहा।

-अश्वगंधा की आवक 912 बोरी रही। भाव 9000 से 29951 रुपये और मॉडल भाव 16000 रुपये रहा।

-तुलसी बीज की आवक 2 बोरी रही। भाव 15100 से 21556 रुपये और मॉडल भाव 18000 रुपये रहा।

-चिया बीज की आवक 992 बोरी रही। भाव 7500 से 25000 रुपये और मॉडल भाव 16800 रुपये रहा।

-किनोवा की आवक 158 बोरी रही। भाव 4000 से 20001 रुपये और मॉडल भाव 18900 रुपये प्रति क्विंटल रहा।