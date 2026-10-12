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Neemuch Mandi Bhav: मूंगफली का मॉडल भाव 6400, लहसुन 14500, देखें ताजा रेट

Neemuch Mandi Bhav 12 October : नीमच मंडी भाव 12 अक्टूबर 2026: मूंगफली की बंपर आवक, लहसुन का मॉडल भाव ₹14,500; देखें सभी फसलों के ताजा रेट।
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नीमच

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 12, 2026

Neemuch Mandi Bhav 12 October

नीमच मंडी (फोटो सोर्स: Patrika File)

Neemuch News : मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित कृषि उपज मंडी समिति नीमच में आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को कुल 55,474 बोरियों की आवक दर्ज की गई, जिसका कुल वजन लगभग 28,069 क्विंटल रहा। मंडी में मूंगफली, मक्का और लहसुन की बंपर आवक देखने को मिली है। आइये जाने जिंसवार किस भाव में कितना सामान आया है।

जिंसवार आवक और भाव के अनुसार

-गेहूं की आवक 3177 बोरी रही। भाव 2511 से 3200 रुपये और मॉडल भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
-मक्का की आवक 12216 बोरी रही। भाव 1500 से 2751 रुपये और मॉडल भाव 2100 रुपये रहा।
-जौ की आवक 192 बोरी रही। भाव 2850 से 3350 रुपये और मॉडल भाव 3100 रुपये रहा।
-उड़द की आवक 2034 बोरी रही। भाव 5000 से 9500 रुपये और मॉडल भाव 7800 रुपये रहा।
-चना की आवक 812 बोरी रही। भाव 4200 से 7301 रुपये और मॉडल भाव 6250 रुपये रहा।
-मसूर की आवक 36 बोरी रही। भाव 5050 से 7300 रुपये और मॉडल भाव 6400 रुपये रहा।
-चना डॉलर की आवक 102 बोरी रही। भाव 4800 से 9800 रुपये और मॉडल भाव 7800 रुपये रहा।
-सोयाबीन की आवक 3944 बोरी रही। भाव 4000 से 6702 रुपये और मॉडल भाव 6400 रुपये रहा।
-रायड़ा की आवक 71 बोरी रही। भाव 7000 से 8002 रुपये और मॉडल भाव 7600 रुपये रहा।
-मूंगफली की आवक 17924 बोरी रही। भाव 4200 से 8100 रुपये और मॉडल भाव 6400 रुपये रहा।
-अलसी की आवक 24 बोरी रही। भाव 9501 से 10640 रुपये और मॉडल भाव 10400 रुपये रहा।
-तिल्ली की आवक 68 बोरी रही। भाव 9201 से 15801 रुपये और मॉडल भाव 12100 रुपये रहा।
-पोस्ता की आवक 480 बोरी रही। भाव 90000 से 173000 रुपये और मॉडल भाव 132000 रुपये रहा।
-मेथी की आवक 641 बोरी रही। भाव 6000 से 7700 रुपये और मॉडल भाव 6850 रुपये रहा।
-धनिया की आवक 76 बोरी रही। भाव 10100 से 17000 रुपये और मॉडल भाव 16000 रुपये रहा।
-अजवाइन की आवक 352 बोरी रही। भाव 10800 से 18800 रुपये और मॉडल भाव 16000 रुपये रहा।
-इसबगोल की आवक 281 बोरी रही। भाव 7900 से 15000 रुपये और मॉडल भाव 12400 रुपये रहा।
-कलौंजी की आवक 170 बोरी रही। भाव 11000 से 26117 रुपये और मॉडल भाव 23400 रुपये रहा।
-लहसुन की आवक 9745 बोरी रही। भाव 5000 से 25501 रुपये और मॉडल भाव 14500 रुपये रहा।
-प्याज की आवक 1065 बोरी रही। भाव 572 से 4040 रुपये और मॉडल भाव 2201 रुपये रहा।
-अश्वगंधा की आवक 912 बोरी रही। भाव 9000 से 29951 रुपये और मॉडल भाव 16000 रुपये रहा।
-तुलसी बीज की आवक 2 बोरी रही। भाव 15100 से 21556 रुपये और मॉडल भाव 18000 रुपये रहा।
-चिया बीज की आवक 992 बोरी रही। भाव 7500 से 25000 रुपये और मॉडल भाव 16800 रुपये रहा।
-किनोवा की आवक 158 बोरी रही। भाव 4000 से 20001 रुपये और मॉडल भाव 18900 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

नोट: भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं। ये आंकड़े उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित हैं। मंडी के वास्तविक नीलामी भाव गुणवत्ता और अन्य परिस्थितियों के अनुसार ये अलग भी हो सकते हैं।

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Updated on:

12 Oct 2026 07:13 pm

Published on:

12 Oct 2026 07:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / Neemuch Mandi Bhav: मूंगफली का मॉडल भाव 6400, लहसुन 14500, देखें ताजा रेट

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