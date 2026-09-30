नीमच मंडी में बंपर आवक, 42 हजार से ज्यादा बोरियां आईं, लहसुन-मूंगफली और सोयाबीन के भाव में तेजी

-गेहूं की आवक 3145 बोरी रही। भाव 2560 से 3100 रुपये और मॉडल भाव 2760 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

-मक्का की आवक 1121 बोरी रही। भाव 1750 से 2501 रुपये और मॉडल भाव 2265 रुपये रहा।

-जौं की आवक 30 बोरी रही। भाव 2500 से 3142 रुपये और मॉडल भाव 2850 रुपये रहा।

-उड़द की आवक 1957 बोरी रही। भाव 4000 से 9000 रुपये और मॉडल भाव 8400 रुपये रहा।

-चना की आवक 592 बोरी रही। भाव 3400 से 6681 रुपये और मॉडल भाव 6200 रुपये रहा।

-मसूर की आवक 52 बोरी रही। भाव 5500 से 7800 रुपये और मॉडल भाव 7000 रुपये रहा।

-चना डॉलर की आवक 114 बोरी रही। भाव 4900 से 9200 रुपये और मॉडल भाव 9000 रुपये रहा।

-सोयाबीन की आवक 5358 बोरी रही। भाव 3800 से 6031 रुपये और मॉडल भाव 5600 रुपये रहा।

-रायड़ा की आवक 862 बोरी रही। भाव 6500 से 8270 रुपये और मॉडल भाव 8000 रुपये रहा।

-मूंगफली की आवक 12432 बोरी रही। भाव 3000 से 7750 रुपये और मॉडल भाव 6400 रुपये रहा।

-अलसी की आवक 61 बोरी रही। भाव 8500 से 9901 रुपये और मॉडल भाव 9750 रुपये रहा।

-तिल्ली की आवक 182 बोरी रही। भाव 5600 से 12521 रुपये और मॉडल भाव 9500 रुपये रहा।

-पोस्ता की आवक 196 बोरी रही। भाव 88000 से 144000 रुपये और मॉडल भाव 115000 रुपये रहा।

-मेथी की आवक 359 बोरी रही। भाव 5100 से 8201 रुपये और मॉडल भाव 6400 रुपये रहा।

-धनिया की आवक 235 बोरी रही। भाव 10200 से 14551 रुपये और मॉडल भाव 13400 रुपये रहा।

-अजवाइन की आवक 283 बोरी रही। भाव 4051 से 16000 रुपये और मॉडल भाव 14200 रुपये रहा।

-इसबगोल की आवक 103 बोरी रही। भाव 6000 से 13500 रुपये और मॉडल भाव 11000 रुपये रहा।

-कलौंजी की आवक 119 बोरी रही। भाव 3700 से 21600 रुपये और मॉडल भाव 18000 रुपये रहा।

-लहसुन की आवक 11425 बोरी रही। भाव 6100 से 26221 रुपये और मॉडल भाव 14000 रुपये रहा।

-प्याज की आवक 955 बोरी रही। भाव 621 से 4550 रुपये और मॉडल भाव 3700 रुपये रहा।

-अश्वगंधा की आवक 1116 बोरी रही। भाव 7000 से 26000 रुपये और मॉडल भाव 16500 रुपये रहा।

-तुलसी बीज की आवक 20 बोरी रही। भाव 12700 से 19201 रुपये और मॉडल भाव 16051 रुपये रहा।

-चिया बीज की आवक 988 बोरी रही। भाव 10000 से 23800 रुपये और मॉडल भाव 18210 रुपये रहा।

-किनोवा की आवक 328 बोरी रही। भाव 1201 से 20011 रुपये और मॉडल भाव 4400 रुपये प्रति क्विंटल रहा।