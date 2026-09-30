आदिवासी के दस्तावेज से खुलवाया बैंक खाता, सालभर में किए करोड़ों के ट्रांजेक्शन, अशोकनगर से सटोरिया गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। इसके अलावा एसपी ने बताया कि फर्जी दस्तावेज बनाने और धोखाधड़ी (420, 467, 468, 471) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले का दूसरा नामजद आरोपी राशिद खान उर्फ चिल्ली, जो एक्सिस बैंक में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम करता है, अभी फरार है। पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस सट्टा नेटवर्क में बैंक के अन्य कौन-कौन से कर्मचारी संलिप्त हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने पहचान संबंधी दस्तावेज किसी भी अज्ञात व्यक्ति को बिना सत्यापन के न दें। फिलहाल पुलिस रिमांड पर आरोपी से सट्टे के इस करोड़ों के नेटवर्क और अन्य फर्जी खातों के बारे में सख्ती से पूछताछ की जा रही है।