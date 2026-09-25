Success Story: धागों से सिर्फ ‘साड़ी’ नहीं, ‘सपने’ बुनती हैं किरण, ‘कंगना साड़ी’ ने पलट दी किस्मत

Success Story: जिंदगी के उलझे ताने-बाने के बीच हौसले के करघे से नई तकदीर कैसे बुनी जाती है, यह प्राणपुर की किरण कोली से सीखें। गरीबी और पारिवारिक बोझ तले दबी किरण आज सिर्फ बुनकर नहीं, बल्कि देशभर में चंदेरी साड़ी का चमकता चेहरा हैं। उनकी बुनी कंगना साड़ी ने परिवार को नया मुकाम दिया और घर को क्राफ्ट विलेज का ऐसा जीवंत केंद्र बना दिया, जिसे देखने पर्यटक खिंचे चले आते हैं।