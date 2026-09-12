अशोकनगर में आबकारी टीम को 20 घरों से कुछ नहीं मिला, पुलिस ने जमीन खोदी तो निकला शराब का जखीरा

जिले में एक तरफ पुलिस शराब माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है तो दूसरी तरफ ग्रामीण अंचलों में शराब को लेकर बगावत बढ़ने लगी गई है। भांडरी गांव में अवैध शराब की बिक्री से परेशान महिलाओं का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। महिलाओं ने गांव में बिक रही शराब का विरोध करते हुए सड़क पर पत्थर रख दिए और रास्ता जाम कर दिया। महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि, गांव में शराब की बिक्री ने परिवारों का सुकून छीन लिया है और अब वे इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी। महिलाओं के इस प्रदर्शन से चंदेरी-ईसागढ़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। सूचना मिलने पर पहुंचे प्रशासन ने महिलाओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब चक्काजाम खत्म हुआ।