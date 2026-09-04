Sucess story: ‘पसंद की साड़ी खरीदने नहीं थे पैसे…’, गायत्री का जुनून जागा, बुन डालीं 3 हजार साड़ियां

गायत्री देवी ने बुनाई के काम से ही अपने पूरे परिवार का पालन- पालन-पोषण किया। बेटी की शादी शादी भी इसी मेहनत की कमाई से धूमधाम से की। शिक्षा का महत्व समझते हुए अपने दोनों बेटों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवाई। पढ़ाई के साथ उन्हें बुनाई के कार्य में भी निपुण कर दिया। आज उनके दोनों बच्चे इस कला को आगे बढ़ाते हुए परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे रहे है। जिस गायत्री ने कभी अभावों का दौर देखा था, आज उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खुद के नाम पर एक पक्का मकान खरीद लिया है। इस नए मकान में अब तीन करघे स्थापित है और पूरा परिवार एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी रहा है