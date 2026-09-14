Ashonagar News: एक अर्थी पर निकली चार बच्चों की अंतिम यात्रा तो रो पड़ा गांव, एक झटके में उजड़ा परिवार

चंदेरी के विक्रमपुर गांव निवासी 40 वर्षीय बलवीर कुशवाह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। पत्नी पिछले पांच दिनों से मायके गई हुई थी। बलवीर सुबह करीब 9 बजे खेत पर मजदूरी करने चला गया। उनके चार बेटे देव 9 वर्ष, त्रिदेव 7 वर्ष, महादेव 6 वर्ष और प्रियांश 4 वर्ष घर पर अकेले थे। खेलते-खेलते चारों बच्चे घर से करीब 200 मीटर दूर अपनी निजी भूमि पर बने छोटे से कच्चे कुएं के पास पहुंच गए। कुआं करीब 10 फीट गहरा था और उसमें 9 फीट तक पानी भरा था। सरपंच पति कमलेश जैन और ग्रामीणों के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि खेलते समय कोई एक बच्चा कुएं में गिरा होगा और उसे बचाने के प्रयास में एक के बाद एक चारों भाई गहरे पानी में डूब गए।