‘भैया, मैं ट्रेन से वापस आ रही हूं…’ भोपाल से ग्वालियर जा रही 33 वर्षीय युवती लापता

परिजनों के मुताबिक 6 अगस्त को आखिरी बार निशा ने अपने भाई अमन राजपूत को फोन कर बताया था कि वो ट्रेन से ग्वालियर वापस आ रही है, लेकिन वो ग्वालियर नहीं पहुंची। उसका फोन भी तभी से बंद आ रहा है। परिजनों ने बताया कि वो बेटी की तलाश में भोपाल पहुंचे लेकिन उसका पता नहीं चला, जबलपुर में पढ़ाई के दौरान जहां बेटी रहती थी वहां भी गए लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चला। सवा महीने तक अपने स्तर पर बेटी को खोजने के बाद अब परिजनों ने पुलिस से बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई है।