17 महीने में 775 साइबर फ्रॉड: जांच के लिए नहीं एक्सपर्ट, दीवान-दरोगा के भरोसे तफ्तीश

थाने में कार्रवाई एफआइआर तक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार पहले 1 लाख रुपए तक की ऑनलाइन ठगी और अब इसकी सीमा घटाकर 25 हजार रुपए्र कर दी गई है। इसके चलते पहले जिन मामलों में पीड़ित थाने के चक्कर काटते-काटते थक जाता था, अब वे आसानी से दर्ज हो रहे हैं। ग्वालियर जिले में पिछले 17 महीनों के भीतर 775 से अधिक साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ बड़ी वारदातों की फाइलें तो क्राइम ब्रांच या साइबर सेल को सौंप दी गईं, लेकिन बाकी के सैकड़ों मामले संबंधित थानों के हवाले कर दिए गए। विडंबना यह है कि इन थानों में कार्रवाई केवल एफआइआर की कॉपी थमाने तक ही सीमित होकर रह गई है।

कानून कुछ कहता है, थाने के साहब कुछ और

-साइबर कानून के प्रावधानों के मुताबिक, आईटी एक्ट से जुड़े इन मामलों की विवेचना की मुख्य जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होती है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।

-दरोगा और दीवान के भरोसे जांच: थानों में तैनात स्टाफ तकनीकी रूप से अप्रशिक्षित है, फिर भी साइबर ठगी के मामलों की जांच हवलदारों और सब-इंस्पेक्टरों को थमा दी जाती है।

-थाना प्रभारियों का तर्क: जब इस बाबत थाना प्रभारियों से बात की जाती है, तो उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। उनका कहना है कि साइबर ठगों का नेटवर्क किसी एक जिले या राज्य तक सीमित नहीं होता। ठगी की रकम को देश के अलग-अलग राज्यों के म्यूल खातों में घुमाया जाता है। ऐसे में आरोपियों की तलाश में दूसरे राज्यों के चक्कर काटने और महीनों कैंप करने से थाने की रोजमर्रा की कानून-व्यवस्था और अन्य आपराधिक मामलों की जांच ठप हो जाती है।