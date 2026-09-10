पीओएस में फुल, गोदाम खाली, गरीबों का 7.25 करोड़ का राशन डकार गए सेल्समैन

ग्वालियर. राशन चोरी रोकने के लिए लागू किया गया हाईटेक 'स्मार्ट पीडीएस सिस्टम' भी राशन माफिया के आगे बेअसर साबित हो रहा है। जिले में दुकानदारों ने सिस्टम में सेंध लगाकर गरीबों के निवाले पर खुला डाका डाला है। पिछले छह सालों के भीतर जिले में सवा सात करोड़ रुपए से अधिक का गेहूं और चावल गबन कर लिया गया। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी इस भारी-भरकम राशि की वसूली नहीं हो सकी है। आरोपी सेल्समैनों पर केस अदालतों में लंबित हैं जांच में सामने आया कि हितग्राहियों के नाम से जारी राशन उन तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में कालाबाजारी की भेंट चढ़ा दिया गया। पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन में राशन का पूरा कोटा दर्ज था, लेकिन जब खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर दुकानों का मुआयना किया तो गोदामों से गेहूं और चावल पूरी तरह गायब मिले। राशन वितरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शासन ने व्यवस्था को आधार से ङ्क्षलक किया था। जब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिले में हितग्राहियों और दुकानों का भौतिक सत्यापन कराया, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कागजों में दर्ज हितग्राहियों की संख्या हकीकत से कहीं कम निकली, जबकि दुकानदार पूरा आवंटन उठा रहे थे। पीओएस मशीन के स्टॉक और वास्तविक स्टॉक का मिलान करते ही करोड़ों की हेराफेरी सामने आ गई। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा डबरा में रहा है। हाल ही में उप नगर ग्वालियर की दो दुकानों पर 7 लाख के राशन का मामला सामने आया है। विभाग ने 7 सितंबर 2026 को एफआइआर भी दर्ज कराई। मशीन पर पूरा राशन दिख रहा था, लेकिन दुकान खाली मिली थी।