Gwalior…पीएचडी की रफ्तार 2024 के बाद थमी, दो साल में आधे से ज्यादा शोधार्थी घटे

ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय में शोध को लेकर तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में लगातार बदल रही है। पीएचडी में 2024 में अचानक बड़ा उछाल आने के बाद अब शोधार्थियों की संख्या फिर तेजी से घट रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय से 50 शोधार्थियों ने पीएचडी की, 2023 में यह संख्या मामूली बढकऱ 51 हुई। वर्ष 2024 में आंकड़ा सीधे 227 तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद गिरावट शुरू हो गई। 2025 में 212 और 2026 में यह संख्या घटकर महज 125 रह गई। यानी दो साल में पीएचडी करने वाले शोधार्थियों की संख्या 102 कम हो गई।