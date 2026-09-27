Ashoknagar Success Story: 700 रुपए की किताबों से शुरू किया सफर, सरकारी नौकरी छोड़ी, आज खड़ा किया करोड़ों का कारोबार

Ashoknagar Business Success Story: कड़ी मेहनत, स्पष्ट विजन और पक्का इरादा हो, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। मध्यप्रदेश के अशोकनगर शहर के रामस्वरूप शिवहरे इसकी मिसाल हैं। 1981 में गांव से शहर आकर 700 रुपए महीने की प्राइवेट नौकरी करने वाले रामस्वरूप आज जिले के प्रतिष्ठित कारोबारी हैं। उनका जुनून इस कदर था कि उन्होंने अपने किताबों के व्यापार के लिए गणित के सरकारी शिक्षक की नौकरी तक ठुकरा दी। 400 रुपए किराए की दुकान और महज 700 रुपए की किताबों से शुरु हुआ उनका सफर आज स्टेशनरी की पांच दुकानों और एक फैक्ट्री तक पहुंच गया है।