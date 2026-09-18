दोस्तों का साथ मिला तो चमकी किस्मत, पन्ना में 15 दिन की खुदाई में मिला 4.70 कैरेट का हीरा

पटी क्षेत्र में निजी हीरा खदान का पट्टा लेने वाले किसान बद्री पटेल ने बताया कि वो करीब 10 साल से हीरा खदान में काम कर रहे थे लेकिन उन्हें किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था। करीब 15 दिन पहले उन्होंने अपने पांच दोस्तों राम चंद्र दुबे, रतन यादव, राम गोपाल पटेल, पहलवान ओटल और भीकम पटेल के साथ मिलकर पटी क्षेत्र में नई हीरा खदान का पट्टा मिला था। दोस्तों का साथ मिलने के बाद किस्मत चमकी और 15 दिन में ही हीरा मिल गया। बद्री पटेल ने इसे भगवान जुगल किशोर जी की कृपा बताते हुए कहा कि हीरा मिलने से कुछ समय पहले ही उनके मन में अलग तरह की उमंग महसूस हो रही थी। वहीं साथियों के मुताबिक, हीरे की नीलामी से मिलने वाली राशि का उपयोग कोई पक्का मकान बनाने तो कोई बच्चों और बेटियों की शादी की तैयारियों में करने की योजना बना रहा है।