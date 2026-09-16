बेशकीमती खोज: पन्ना में मिला अब तक का सबसे बड़ा 27.29 कैरेट जेम क्वालिटी का हीरा

प्रबंधन ने बताया कि, साल 2024 से अब तक खदान से लगभग 14 हजार कैरेट के हीरे प्राप्त हो चुके हैं। यह उपलब्धि दर्शाती है कि पन्ना की धरती आज भी बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। आधुनिक तकनीक के जरिए यहां लगातार नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। जेम क्वालिटी के बड़े आकार के प्राकृतिक हीरे बेहद दुर्लभ होते हैं। ऐसे हीरे का मिलना खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि होने के साथ पन्ना की विश्वस्तरीय पहचान को और मजबूत करता है। 27.29 कैरेट के इस हीरे ने एक बार फिर साबित किया है कि पन्ना की धरती आज भी अनमोल रत्नों का खजाना समेटे हुए है।