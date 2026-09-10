5 घंटे में 200 से ज्यादा किमी गाड़ी चलाकर पन्ना पहुंची लोकायुक्त टीम, 47 हजार रुपये लेते पकड़ा पटवारी

ग्राम गहदरा निवासी दयाराम आदिवासी ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की थी। जिसमें फरियादी ने बताया कि उसके मौसिया बब्बू आदिवासी की वर्ष 2015 में मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार के नाम की जमीन वर्ष 2026 में दौधन बांध निर्माण के कारण गहदरा के डूब क्षेत्र में आ गई। विस्थापन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए शासन से 2 लाख 19 हजार 600 रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत हुई थी। राशि कम होने पर अपील के बाद परिवार के सदस्यों के खातों में बढ़ी हुई राशि 63 हजार 989 रुपए पहुंची। इसी बीच रामगोपाल आदिवासी की दादी रतिया बाई की मृत्यु के बाद उनकी जमीन की राशि भी परिवार के खातों में आनी थी। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु पटवारी प्रतिवेदन जरूरी था।