Panna News: बेटे को बचाने पहुंचा पिता भी नहीं लौटा वापस, गांव में पसरा मातम

नारायणपुरा निवासी अटलराम पिता उजागर (26) गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे अपने पिता उजागर पिता बारे लाल (60) के साथ निजी बोर से मोटर निकाल रहे थे। इसी दौरान मोटर निकालते समय अचानक अटलराम करीब 15 फीट गहरे बोर में जा गिरा। बेटे को बोर में गिरा देखकर पिता उजागर उसे बचाने के लिए तत्काल बोर के अंदर उतर गए। बताया जा रहा है कि बोर के अंदर पहुंचने के बाद दोनों बाहर नहीं निकल सके और वहीं फंस गए। कुछ ही देर में ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू किए। बोर की गहराई और अंदर की स्थिति के कारण बचाव कार्य आसान नहीं था। काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं।