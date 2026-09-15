panna fraud: UK जाने के सुनहरे सपने ने लगा दी चपत, वीजा लेकर एयरपोर्ट में घुसे, फिर हुआ बड़ा खुलासा

थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी आशु चौधरी (31) निवासी आजूपुरा जट बिजनौर को यूपी से अभिरक्षा में लिया। पूछताछ में उसने साथी आदिल उर्फ अली (36) निवासी कीरतपुर बिजनौर के साथ ठगी करना स्वीकार किया। आशु ने बताया कि उसने फरियादियों से नकद और गूगल-पे से 12.65 लाख रुपए लिए थे। इसमें से 6.50 लाख रुपए कमीशन के रूप में आदिल को दिए थे। आशु से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने आदिल को नई दिल्ली से पकड़ा। पूछताछ में आदिल ने बताया कि वह दिल्ली स्थित बीएफएस कंपनी के बाहर कमीशन लेकर वीजा बनवाने वाले एजेंट के रूप में काम करता था। उसने आशु के साथ मिलकर फर्जी वीजा तैयार करने और लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी में सहयोग करना स्वीकार किया। उसके पास से 5 लाख रुपए नकद और देवानंद मंडल का पासपोर्ट बरामद हुआ।