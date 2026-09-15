Gwalior Food Department: होटल में खाने वाले सावधान ! एक ही फ्रीजर में रखा मिला ‘वेज-नॉनवेज’ खाना, जारी होगा नोटिस

Gwalior news: एमपी के ग्वालियर शहर और हाइवे स्थित नामी होटलों व ढाबों पर ग्राहकों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने शहर के इंदरगंज, झांसी-ग्वालियर बाइपास और भिंड रोड पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किचन में भारी अनहाइजीनिक स्थितियां, गंदगी और नियमों का उल्लंघन पकड़ा गया। होटल रजवाड़ा की किचन में तो शाकाहारी और मांसाहारी खाना एक ही डीप फ्रीजर में बिना किसीसेपरेशन के रखा मिला। विभाग अब तीनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने की तैयारी में है।