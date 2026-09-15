14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

काबू में नहीं आ रहा लम्पी वायरस, शहर में घूम रही संक्रमित गायें

शिकायत मिलने के बाद लंपी से पीडि़त गोवंश को संबंधित क्षेत्रों से वाहन के जरिए उठाकर रतवाई इलाज के लिए भेजा गया। इसके बावजूद शहर में संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।
less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Sep 15, 2026

काबू में नहीं आ रहा लम्पी वायरस, शहर में घूम रही संक्रमित गायें

काबू में नहीं आ रहा लम्पी वायरस, शहर में घूम रही संक्रमित गायें

ग्वालियर. शहर में निराश्रित और बीमार गोवंश में लंपी वायरस लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार विभागों की व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में है। निगम के कंट्रोल रूम में रविवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच ही 58 शिकायतें पहुंचीं। शिकायत मिलने के बाद लंपी से पीडि़त गोवंश को संबंधित क्षेत्रों से वाहन के जरिए उठाकर रतवाई इलाज के लिए भेजा गया। इसके बावजूद शहर में संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।
एक महीने से लंपी के मामले सामने आने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। निगम ने आवारा, बीमार और घायल पशुओं की सूचना के लिए कंट्रोल रूम का नंबर 7089003178 जारी किया है। शिकायतों के आधार पर पशुओं को उपचार के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी भी अभियान पर असर डाल रही है। निगम की तीन एंबुलेंस में से दो ही चालू हैं, जबकि एक बंद पड़ी है। ट्रैक्टरों की स्थिति भी ठीक नहीं है।


लक्ष्मीगंज में 10-15 गोवंश लंपी से संक्रमित
गोसेवक मोहित जोशी ने बताया, लक्ष्मीगंज क्षेत्र में करीब 200 गोवंश मौजूद हैं। इनमें 10 से 15 गोवंश लंपी वायरस से संक्रमित हैं। ऐसे में संक्रमण को दूसरे पशुओं तक पहुंचने से रोकने के लिए समय रहते वैक्सीनेशन जरूरी है। लेकिन पशुपालन विभाग शहर में वैक्सीनेशन नहीं कर पाया है। जबकि लंपी वायरस तेजी से बढ़ रहा है और जिम्मेदार विभाग सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2026 02:42 am

Published on:

15 Sept 2026 02:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / काबू में नहीं आ रहा लम्पी वायरस, शहर में घूम रही संक्रमित गायें

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड का परिणाम अटका, रीपोलिंग के बाद घो​षित होंगे नतीजे

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देरी पर हर महीने 1 फीसदी ब्याज, आयकर विभाग संदेश भेजकर करदाताओं को कर रहा जागरूक

tax
ग्वालियर

ग्वालियर-लखनऊ का सफर साढ़े 5 घंटे में होगा पूरा, ग्वालियर-भिंड-इटावा हाईवे शुरू

2 lane road
ग्वालियर

डाकघरों में रोज उमड़ रही भीड़, लौट रहे मायूस

आधार में बायोमेट्रिक अपडेट
ग्वालियर

Gwalior news: 11 साल की लड़की के बनाए आपत्तिजनक फोटो, मां को फोन किया, फिर ग्रुप्स में किए वायरल

Cyber ​​crimes: प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
ग्वालियर

Gwalior news: पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े फर्जी पासपोर्ट कांड की जड़ें, रडार पर हैं 130 संदिग्ध पासपोर्ट

फर्जी पासपोर्ट, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.