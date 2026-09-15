काबू में नहीं आ रहा लम्पी वायरस, शहर में घूम रही संक्रमित गायें

ग्वालियर. शहर में निराश्रित और बीमार गोवंश में लंपी वायरस लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार विभागों की व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में है। निगम के कंट्रोल रूम में रविवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच ही 58 शिकायतें पहुंचीं। शिकायत मिलने के बाद लंपी से पीडि़त गोवंश को संबंधित क्षेत्रों से वाहन के जरिए उठाकर रतवाई इलाज के लिए भेजा गया। इसके बावजूद शहर में संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

एक महीने से लंपी के मामले सामने आने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। निगम ने आवारा, बीमार और घायल पशुओं की सूचना के लिए कंट्रोल रूम का नंबर 7089003178 जारी किया है। शिकायतों के आधार पर पशुओं को उपचार के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी भी अभियान पर असर डाल रही है। निगम की तीन एंबुलेंस में से दो ही चालू हैं, जबकि एक बंद पड़ी है। ट्रैक्टरों की स्थिति भी ठीक नहीं है।