सॉफ्टवेयर अटका, 12 दिन से लटका आधार! बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट तक नहीं हो रहे



पांच और 15 साल में बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी…

बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट दो चरणों में अनिवार्य है। पहला 5 वर्ष की उम्र पूरी होने पर और दूसरा 15 वर्ष की उम्र में। समय पर अपडेट नहीं होने पर आगे दस्तावेजी कामों में अड़चन आ सकती है। नीट, जेईई, सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने से लेकर छात्रवृत्ति और नए दस्तावेज बनवाने तक में आधार की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अटकने से अभिभावकों की ङ्क्षचता भी बढ़ रही है।