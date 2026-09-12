जिला अस्पताल में 200 कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं, भोपाल से आई टीम ने की जांच

ग्वालियर. मुरार जिला अस्पताल में 24 घंटे मरीजों की सेवा और अस्पताल की व्यवस्थाएं संभालने वाले करीब 200 आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों के घरों में चूल्हा जलना दूभर हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों और कर्मचारियों में बढ़ते आक्रोश के बाद आखिरकार स्वास्थ्य संचालनालय (भोपाल) हरकत में आया है। शुक्रवार को संचालनालय की ओर से भेजी गई दो सदस्यीय विशेष जांच टीम—डॉ. नितिन पटेल और डॉ. राजेश त्रिपाठी ने जिला अस्पताल में अचानक दस्तक दी, जिससे अस्पताल प्रबंधन और आउटसोर्स ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। भोपाल से आई जांच टीम सुबह करीब 11:30 बजे सीधे सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची। अधिकारियों ने किसी को भी भीतर आने-जाने से रोक दिया और आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए काम कर रहे सभी कर्मचारियों की सूची, अटेंडेंस (उपस्थिति) रजिस्टर, ईपीएफ/ईएसआईसी रिकॉर्ड, बैंक ट्रांसफर डिटेल और पेंङ्क्षडग बिलों से जुड़ी तमाम फाइलें अपने कब्जे में ले लीं। टीम ने रात 8 बजे तक यानी लगातार आठ घंटे तक बंद कमरे में फाइलों के एक-एक पन्ने की बारीकी से पड़ताल की।