12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

जिला अस्पताल में 200 कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं, भोपाल से आई टीम ने की जांच

मुरार जिला अस्पताल में 24 घंटे मरीजों की सेवा और अस्पताल की व्यवस्थाएं संभालने वाले करीब 200 आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों के घरों में चूल्हा जलना दूभर हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों और कर्मचारियों में बढ़ते आक्रोश के बाद आखिरकार स्वास्थ्य संचालनालय (भोपाल) हरकत में आया है। शुक्रवार को संचालनालय की ओर से भेजी गई दो सदस्यीय विशेष जांच टीम—डॉ. नितिन पटेल और डॉ. राजेश त्रिपाठी ने जिला अस्पताल में अचानक दस्तक दी, जिससे अस्पताल प्रबंधन और आउटसोर्स ठेकेदारों में हड़कंप मच गया।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Sep 12, 2026

मुरार जिला अस्पताल

मुरार जिला अस्पताल

ग्वालियर. मुरार जिला अस्पताल में 24 घंटे मरीजों की सेवा और अस्पताल की व्यवस्थाएं संभालने वाले करीब 200 आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों के घरों में चूल्हा जलना दूभर हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों और कर्मचारियों में बढ़ते आक्रोश के बाद आखिरकार स्वास्थ्य संचालनालय (भोपाल) हरकत में आया है। शुक्रवार को संचालनालय की ओर से भेजी गई दो सदस्यीय विशेष जांच टीम—डॉ. नितिन पटेल और डॉ. राजेश त्रिपाठी ने जिला अस्पताल में अचानक दस्तक दी, जिससे अस्पताल प्रबंधन और आउटसोर्स ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। भोपाल से आई जांच टीम सुबह करीब 11:30 बजे सीधे सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची। अधिकारियों ने किसी को भी भीतर आने-जाने से रोक दिया और आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए काम कर रहे सभी कर्मचारियों की सूची, अटेंडेंस (उपस्थिति) रजिस्टर, ईपीएफ/ईएसआईसी रिकॉर्ड, बैंक ट्रांसफर डिटेल और पेंङ्क्षडग बिलों से जुड़ी तमाम फाइलें अपने कब्जे में ले लीं। टीम ने रात 8 बजे तक यानी लगातार आठ घंटे तक बंद कमरे में फाइलों के एक-एक पन्ने की बारीकी से पड़ताल की।

त्योहारों के बीच भुखमरी, बच्चों की स्कूल फीस के लाले
अस्पताल में दिन-रात पसीना बहाने वाले सफाईकर्मी, सुरक्षा गार्ड, वार्ड बॉय और अन्य सहायक स्टाफ का दर्द यह है कि वे पिछले कई महीनों से वेतन के लिए सिविल सर्जन से लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तक के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। हर बार उन्हें सिर्फ झूठे आश्वासन का झुनझुना थमा दिया जाता था। हालत यह हो गई है कि किराना दुकानदारों ने कर्मचारियों को राशन उधार देना बंद कर दिया है, मकान मालिक कमरे खाली करने की धमकी दे रहे हैं और बच्चों की स्कूल से नाम कटने की नौबत आ चुकी है।

सवालों के घेरे में ठेकेदार: बजट आया तो पैसा कहां गया?
जांच टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय के लेखा (अकाउंट) शाखा के अधिकारियों और क्लर्कों से भी कड़ी पूछताछ की। जांच का मुख्य केंद्र यह रहा कि शासन स्तर से संबंधित ठेका कंपनियों को कब, कितना और किस मद में बजट रिलीज किया गया? यदि शासन से राशि जारी हो चुकी थी, तो ठेकेदार ने कर्मचारियों के बैंक खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी क्यों नहीं किया? क्या कागजों पर फर्जी कर्मचारियों के नाम चढ़ाकर उनके नाम का वेतन डकारा जा रहा था?

जांच टीम भोपाल मुख्यालय को सौंपेगी सीलबंद रिपोर्ट
जांच अधिकारियों ने एजेंसी-वार ब्योरा और बैंक खातों का मिलान पूरा कर लिया है। टीम के सदस्यों का कहना है कि वे इस पूरे वित्तीय घालमेल की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर भोपाल मुख्यालय में स्वास्थ्य आयुक्त को सौंपेंगे, जिसके आधार पर दोषी अधिकारियों व ब्लैकलिस्टेड होने वाली एजेंसियों पर सीधी दंडात्मक कार्रवाई होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 06:14 pm

Published on:

12 Sept 2026 06:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जिला अस्पताल में 200 कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं, भोपाल से आई टीम ने की जांच

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओपीडी में इलाज संभव बताकर क्लेम खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनी

¥ôÂèÇUè ×ð¢ §ÜæÁ â¢Öß ÕÌæ·¤ÚU €Üð× ¹æçÚUÁ ÙãUè´ ·¤ÚU â·¤Ìè Õè×æ ·¢¤ÂÙè
ग्वालियर

पैतृक संपत्ति पर बेटे का ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ नहीं, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पैतृक संपत्ति पर ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
ग्वालियर

ग्वालियर से भोपाल तक फर्जी पासपोर्ट का सिंडिकेट, धर्म की आड़ में कैसे चलता था पूरा खेल?

Fake Passport Network Gwalior
ग्वालियर

न ड्रॉफ्ट बने, न चालान जमा हुए…बैंकों पर लटके रहे ताले

पांच दिन का कार्यदिवस लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के दरवाजे ग्राहकों के लिए बंद रहे। सुबह बैंक खुलने के समय कर्मचारी तो पहुंचे, लेकिन कामकाज नहीं हुआ। शहर की बैंक शाखाओं पर पूरे दिन ताले लटके रहे और जरूरी बैंकिंग कामों के लिए पहुंचे ग्राहक बैरंग लौटते नजर आए।
ग्वालियर

'भैया, मैं ट्रेन से वापस आ रही हूं...' भोपाल से ग्वालियर जा रही 33 वर्षीय युवती लापता

gwalior woman missing case
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.