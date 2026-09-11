न ड्रॉफ्ट बने, न चालान जमा हुए…बैंकों पर लटके रहे ताले

ग्वालियर. पांच दिन का कार्यदिवस लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के दरवाजे ग्राहकों के लिए बंद रहे। सुबह बैंक खुलने के समय कर्मचारी तो पहुंचे, लेकिन कामकाज नहीं हुआ। शहर की बैंक शाखाओं पर पूरे दिन ताले लटके रहे और जरूरी बैंकिंग कामों के लिए पहुंचे ग्राहक बैरंग लौटते नजर आए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हुई अखिल भारतीय बैंक हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों की करीब 225 शाखाओं के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। कर्मचारी नो वर्क-नो पे के आधार पर हड़ताल पर रहे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जानकारों के मुताबिक, एक दिन की इस हड़ताल से ग्वालियर में करीब 250 करोड़ रुपए का लेन-देन प्रभावित हुआ।