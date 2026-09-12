ग्वालियर से भोपाल तक फर्जी पासपोर्ट का सिंडिकेट, धर्म की आड़ में कैसे चलता था पूरा खेल?

Fake Passport Network Gwalior- बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय पहचान दिलाने के खेल में एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क कम से कम 5 जिलों में फैला था। काले कारोबार को अंजाम देने धर्म की आड़ का इस्तेमाल किया गया। प्रदेश में 70 फर्जी पासपोर्ट चिह्नित किए गए हैं। भोपाल में 40, ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर पर 17 पासपोर्ट जारी किए गए। बैतूल में 11, पांढुर्ना-छिंदवाड़ा में एक-एक फर्जी पासपोर्ट की पुष्टि हुई है। डबरा के सिमरिया गांव स्थित तथागत बुद्ध विहार और इस साजिश के केंद्र से परतें उधड़ रही हैं।