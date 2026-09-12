पैतृक संपत्ति पर बेटे का ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ नहीं, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बता दें कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने 25 अगस्त 2026 को भी अहम निर्णय दिया था। कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया था कि पिता के जीवित रहते हुए संतान किसी भी पुश्तैनी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है।ग्वालियर हाईकोर्ट ने दिव्या राजपूत बनाम महेंद्रसिंह मामले में यह बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और वह पिता के नाम आ चुकी है तो संतान उसपर दावा नहीं कर सकती।