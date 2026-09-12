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पैतृक संपत्ति पर बेटे का ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ नहीं, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Gwalior High Court Verdict : हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खारिज की द्वितीय अपील; कोर्ट ने कहा- पिता के जीवित रहते बेटे को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं 
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ग्वालियर

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deepak deewan

Sep 12, 2026

पैतृक संपत्ति पर ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पैतृक संपत्ति पर ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (फोटो-ANI)

High Court Verdict : पैतृक संपत्ति के संबंध में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने इसे बेटे का 'जन्मसिद्ध अधिकार' मानने से स्पष्ट इंकार दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने इस संबंध में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पिता के जीवित रहते हुए पुत्र, पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मांग सकता। कानूनी रूप से उसे इसका कोई अधिकार नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक हाईकोर्ट के इस फैसले का व्यापक असर हो सकता है।

पैतृक संपत्ति पर संतान का कानूनन कोई अधिकार नहीं

वर्तमान दौर में युवा शादी होते ही प्राय: अपनी पुश्तैनी संपत्ति पर हक जताने लगते हैं। युवक माता पिता से अपना हिस्सा मांगते हुए अलग होने की बात कहते हैं पर कानूनन यह गलत है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने साफ कर दिया है कि पैतृक संपत्ति पर संतान का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। पैतृक संपत्ति पर बेटे का 'जन्मसिद्ध अधिकार' जैसा कोई कानूनी आधार ही नहीं है।

द्वितीय अपील खारिज

ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस संबंध में दाखिल की गई द्वितीय अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 'जन्मसिद्ध अधिकार' का सिद्धांत खत्म हो चुका है। इसके अंतर्गत पिता के जीवित रहते बेटे को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकेगा।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम:

हाईकोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 4, 6 और 8 के प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या की है। कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति के मिलने का तरीका और उसका पूर्व विभाजन यह तय करता है कि कानूनी अधिकार कब लागू होगा।

पिता के नाम आ चुकी संपत्ति पर संतान दावा नहीं कर सकती

बता दें कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने 25 अगस्त 2026 को भी अहम निर्णय दिया था। कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया था कि पिता के जीवित रहते हुए संतान किसी भी पुश्तैनी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है।ग्वालियर हाईकोर्ट ने दिव्या राजपूत बनाम महेंद्रसिंह मामले में यह बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और वह पिता के नाम आ चुकी है तो संतान उसपर दावा नहीं कर सकती।

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Updated on:

12 Sept 2026 01:32 pm

Published on:

12 Sept 2026 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पैतृक संपत्ति पर बेटे का ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ नहीं, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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