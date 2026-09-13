Gwalior news: 11 साल की लड़की के बनाए आपत्तिजनक फोटो, मां को फोन किया, फिर ग्रुप्स में किए वायरल

जानकारी के मुताबिक 7 सितंबर की रात करीब 11 बजे परिजनों के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉलर ने धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी की अश्लील फोटो कई जगह अपलोड कर दी गई हैं। आरोपियों ने बच्ची की फोटो को मॉर्फ कर टेलीग्राम समेत कई अन्य गुप्स में वायरल कर दिया था। मां ने जब आरोपी से तस्वीरें हटाने को कहा तो उसने उल्टे मां की फोटो भी एडिट कर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर परिजन महाराजपुरा थाने पहुंचे। पुलिस ने बीएनएस की धारा 78(1), पॉक्सो एक्ट की धारा 11(4)/12 और आइटी एक्ट की धारा 67बी के तहत केस दर्ज किया है।