अब चूके तो भरना पड़ेगा ब्याज का झटका, 15 सितंबर तक एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करना जरूरी

ग्वालियर. एडवांस टैक्स की तारीख नजदीक है और अब चूक जेब पर भारी पड़ सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 में जिन करदाताओं की टीडीएस और अन्य टैक्स क्रेडिट घटाने के बाद अनुमानित आयकर देनदारी 10 हजार रुपए या उससे अधिक बनती है, उनके लिए एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी है। एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 है। इस तारीख तक अनुमानित कुल टैक्स का कम से कम 45 प्रतिशत जमा करना होगा। तय समय के बाद भुगतान करने पर ब्याज का भार भी बढ़ सकता है। देरी की स्थिति में 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देना पड़ सकता है। करदाता समय पर भुगतान करें, इसके लिए आयकर विभाग एसएमएस और ई-मेल के जरिए लगातार जागरूक कर रहा है।