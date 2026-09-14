ग्वालियर-लखनऊ का सफर साढ़े 5 घंटे में होगा पूरा, ग्वालियर-भिंड-इटावा हाईवे शुरू

इस नए 2 लेन हाइवे के शुरू होने के बाद ग्वालियर-लखनऊ का सफर तो आसान हुआ ही है साथ ही ग्वालियर से इटावा का सफर भी बेहद आसान हो गया है। ग्वालियर से इटावा के बीच की 115 किमी की दूरी अब महज दो घंटे में पूरी हो रही है। जबकि पहले इसी दूरी को तय करने में 4-5 घंटे का समय लगता था। बता दें कि पहले ग्वालियर से इटावा तक सिंगल लेन सड़क थी, जो अब 2 लेन में अपग्रेड हो गई है। इस हाइवे के बनने से ग्वालियर की भिंड, इटावा के अलावा कानपुर, आगरा, मथुरा और कोटा से भी बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है। इसके अलावा ग्वालियर की आसपास के स्थानीय कस्बे मालनपुर, गोहद, मेहगांव, फूप भी अब कनेक्ट हो गए हैं।