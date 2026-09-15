Gwalior News: दिल्ली में नौकरी कर रहे बेटे, 335 किलोमीटर दूर मां पर गिरी दीवार, CPR भी नहीं बचा पाया

हादसे के बाद सवाल उठ रहा है कि बाउंड्री दीवारों की जर्जर हालत की शिकायतें मिलने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विंडसर हिल्स की एक रहवासी के मुताबिक टाउनशिप में कई बाउंड्री दीवारें जर्जर है। रहवासियों ने नगर निगम के जेडओ और जिला प्रशासन को कई बार पत्र देकर शिकायत की थी। उनका कहना है कि एक दीवार पहले ही गिर चुकी है, जबकि दूसरी दीवारें भी हादसे का कारण बन सकती है। सूचना मिलते ही नगर निवेशक सुरेश अहिरवार, सहायक नगर निवेशक राकेश कश्यप, यशवंत मैकले और क्षेत्राधिकारी तनुजा वर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। क्षेत्राधिकारी को भी रहवासियों की ओर से जर्जर दीवारों की शिकायत पहले दी जा चुकी थी।