15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior News: दिल्ली में नौकरी कर रहे बेटे, 335 किलोमीटर दूर मां पर गिरी दीवार, CPR भी नहीं बचा पाया

Boundary wall collapse: ग्वालियर के पॉश इलाके में 70 वर्षीय सावित्री देवी पर बाउंड्री वॉल गिर गई। हादसे में वृद्ध महिला का निधन हो गया। महिले के बेटे दिल्ली में पढ़ते है।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Sep 15, 2026

windsor hills boundary wall collapse 70 year old savitri devi lost life

Windsor Hills boundary wall collapse: बाउंड्री वॉल गिरने से महिला की मौत (फोटो सोर्स- Patrika)

Gwalior Boundary wall collapse: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की पॉश टाउनशिप विंडसर हिल्स (Windsor Hills) में सोमवार शाम जर्जर बाउंड्री दीवार गिरने से 70 वर्षीय महिला का निधन हो गया। सिरोल थाना क्षेत्र की टाउनशिप में सावित्री देवी गार्डन में काम कर रही थीं, तभी करीब 3.30 बजे अचानक दीवार उनके ऊपर गिर गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें बुरी खबर दी। हादसे के बाद टाउनशिप की अन्य जर्जर दीवारों को लेकर रहवासियों में दहशत है।

माली का काम करती थी वृद्धा

सावित्री देवी जाटव मोहल्ला, सिरोल की रहने वाली थीं और करीब 15 वर्षों से विंडसर हिल्स में माली का काम कर रही थीं। हादसे के समय वह बाउंड्री के पास गार्डन में काम कर रही थीं। दीवार गिरने से पास खड़ी कार और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।

पहले शिकायत, फिर भी नहीं जागा निगम

हादसे के बाद सवाल उठ रहा है कि बाउंड्री दीवारों की जर्जर हालत की शिकायतें मिलने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विंडसर हिल्स की एक रहवासी के मुताबिक टाउनशिप में कई बाउंड्री दीवारें जर्जर है। रहवासियों ने नगर निगम के जेडओ और जिला प्रशासन को कई बार पत्र देकर शिकायत की थी। उनका कहना है कि एक दीवार पहले ही गिर चुकी है, जबकि दूसरी दीवारें भी हादसे का कारण बन सकती है। सूचना मिलते ही नगर निवेशक सुरेश अहिरवार, सहायक नगर निवेशक राकेश कश्यप, यशवंत मैकले और क्षेत्राधिकारी तनुजा वर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। क्षेत्राधिकारी को भी रहवासियों की ओर से जर्जर दीवारों की शिकायत पहले दी जा चुकी थी।

पेड़ों की कटाई-छंटाई के दौरान दीवार गिरने की बात

बताया जा रहा है कि टाउनशिप में बाउंड्री जर्जर होने के साथ दूसरी ओर पेड़ों की कटाई-छंटाई का काम भी चल रहा था। इसी दौरान महिला वहां पहुंचीं और पेड़ की डाल के साथ बाउंड्री दीवार सीधे उनके ऊपर आ गिरी। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है।

दिल्ली में नौकरी करते हैं दोनों बेटे

सावित्री देवी के दोनों बेटे दिल्ली में नौकरी करते हैं। मां के निधन की सूचना मिलते ही दोनों ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने शव को शव विच्छेदन गृह में रखवा दिया है। परिजनों के पहुंचने के बाद मंगलवार को शव विच्छेदन कराया जाएगा। रहवासियों ने टाउनशिप की बाकी जर्जर दीवारों का तत्काल निरीक्षण कर उन्हें सुरक्षित कराने की मांग की है।

पापा को क्या हुआ! 6 माह की मासूम बेटी को मालूम ही नहीं, सिंगरौली में छिन गईं खुशियां

ये भी पढ़ें
singrauli

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2026 09:46 am

Published on:

15 Sept 2026 09:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior News: दिल्ली में नौकरी कर रहे बेटे, 335 किलोमीटर दूर मां पर गिरी दीवार, CPR भी नहीं बचा पाया

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gwalior Food Department: होटल में खाने वाले सावधान ! एक ही फ्रीजर में रखा मिला ‘वेज-नॉनवेज’ खाना, जारी होगा नोटिस

एक ही फ्रीजर में रखा वेज-नॉनवेज खाना प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- AI Image)
ग्वालियर

7 राज्यों में STF की रेड, डबरा फर्जी पासपोर्ट कांड में 15 से ज्यादा अफसरों पर गिरेगी गाज

फर्जी पासपोर्ट कांड, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
ग्वालियर

काबू में नहीं आ रहा लम्पी वायरस, शहर में घूम रही संक्रमित गायें

काबू में नहीं आ रहा लम्पी वायरस, शहर में घूम रही संक्रमित गायें
ग्वालियर

देरी पर हर महीने 1 फीसदी ब्याज, आयकर विभाग संदेश भेजकर करदाताओं को कर रहा जागरूक

tax
ग्वालियर

ग्वालियर-लखनऊ का सफर साढ़े 5 घंटे में होगा पूरा, ग्वालियर-भिंड-इटावा हाईवे शुरू

2 lane road
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.