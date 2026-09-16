Panna Crime: घर में घुसकर बच्चों के सामने महिला से जबरदस्ती, पन्ना में 2 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के बाद पीड़िता ने फोन कर पति को सूचना दी। पति व परिवार के अन्य सदस्य घर पहुंचे और 15 सितंबर को पीड़िता को अपने साथ थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में लिया और महज 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर आरोपियों को पटना तमोली के दर्दहाई मोड़ के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। कार्रवाई में सलेहा थाना प्रभारी शक्ति प्रकाश पांडे, एएसआई बाबूलाल प्रजापति, प्रधान आरक्षक आदित्य कुशवाहा, विपिन पांडे, राजकुमार, तेजवती सिंह और आरक्षक गौरव, विनय, शैलेंद्र, अपेक्षा व रोशनी शामिल रहे।