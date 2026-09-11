एमपी में 50 लाख की रिश्वत का खेल! नारकोटिक्स अधिकारी के आवास पर CBI छापा

Neemuch News :मध्य प्रदेश के नीमच में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) के अधिकारी सिद्धार्थ कुमार के सरकारी आवास पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने छापामार कार्रवाई की है उदयपुर से पहुंची CBI की टीम में एक महिला अधिकारी समेत कुल छह अधिकारी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान अधिकारी सिद्धार्थ कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए नीमच सिटी थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ जा रही है। बताया जा रहा है कि, मामला 50 लाख की रिश्वत से जुड़ा है।